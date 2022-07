Ponte di legno sul Rio Tre Denari, Calandra: “Dov’è il tanto atteso collegamento Passoscuro-Maccarese? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fiumicino – “Ancora ritardi e la gente è stanca: in questi giorni, stiamo ricevendo numerose proteste da parte dei nostri concittadini per il ritardo nella realizzazione del Ponte di legno sul Rio Tre Denari che dovrebbe unire Passoscuro a Maccarese. Come è noto, l’apertura del cantiere risale a febbraio scorso ed il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori scade alla fine di luglio 2022?. Così, in una nota stampa, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino. “Eppure, siamo ormai giunti a luglio – spiega Calandra – ed i lavori non sono ancora iniziati, anzi… Ormai con il tempo risultano vanificati anche gli interventi di ripulitura del sito per la predisposizione del cantiere risalenti a febbraio. La cosa che fa infuriare i cittadini, è che, ad ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fiumicino – “Ancora ritardi e la gente è stanca: in questi giorni, stiamo ricevendo numerose proteste da parte dei nostri concittadini per il ritardo nella realizzazione deldisul Rio Treche dovrebbe unire. Come è noto, l’apertura del cantiere risale a febbraio scorso ed il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori scade alla fine di luglio 2022?. Così, in una nota stampa, Stefano, vicecommissario della Lega a Fiumicino. “Eppure, siamo ormai giunti a luglio – spiega– ed i lavori non sono ancora iniziati, anzi… Ormai con il tempo risultano vanificati anche gli interventi di ripulitura del sito per la predisposizione del cantiere risalenti a febbraio. La cosa che fa infuriare i cittadini, è che, ad ...

