Pomezia | riqualificazione di piazzale Kennedy a Torvaianica e nuovi parcheggi | ecco tutte le novità

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 luglio 2022)– Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fattibilità e la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di Project Financing presentata dalla società SIAT. Previsto un investimento da parte del privato di oltre 1.500.000 euro con interventi in 3 aree della Città:die dell’adiacente area di sosta in via Zara: riasfaltatura dell’intera piazza con oltre 2000gratuiti, piantumazione dialberi, installazione di torrette elettriche a scomparsa, nuove fontanelle pubbliche, implementazione del sistema delle griglie di raccolta delle acque piovane, panchine e percorso ciclopedonale, area di sosta per camper – Riorganizzazione e implementazione degli stalli grazie alla nuova viabilità delle ...