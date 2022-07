(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sulla vicenda deidiche da duenon ricevono lofa chiarezza la direzione aziendale della nota catena, che riportiamo integralmente. I dipendenti, infatti, non fanno capo al gruppo, bensì sonodi un’azienda appaltatrice nel settore della logistica. La nota di, leader nella grande distribuzione non food, in merito alle notizie apparse sulla stampa negli ultimi giorni precisa di essere completamente estranea alle vicende legate al mancato pagamento degli stipendi per i dipendenti della piattaforma logistica disottolinea con forza che ...

Pubblicità

CorriereCitta : Pomezia, lavoratori senza stipendio da oltre due mesi: i chiarimenti di Risparmio Casa - PoliticaNewsNow : Lazio, Giannini (Lega): 'Solidarietà a lavoratori Risparmio Casa Pomezia, proprietà e istituzioni intervengano' - zazoomblog : Pomezia lavoratori di Risparmio Casa senza stipendio da 2 mesi: ‘Le istituzioni devono intervenire’ - #Pomezia… - LavoroLazio_com : Lazio, Giannini (Lega): 'Solidarietà a lavoratori Risparmio Casa a Pomezia, proprietà e istituzioni intervengano'… - CorriereCitta : Pomezia, lavoratori di Risparmio Casa senza stipendio da 2 mesi: ‘Le istituzioni devono intervenire’ -

NewTuscia -. 'Esprimiamo la nostra più viva solidarietà nei confronti deidella piattaforma logistica di Risparmio Casa a, iscritti alla Ugl, che ormai da tempo sono in stato di agitazione e da tre giorni anche in sciopero, non avendo percepito lo ...'Esprimiamo la nostra più viva solidarietà nei confronti deidella piattaforma logistica di Risparmio Casa a, iscritti alla Ugl, che ormai da tempo sono in stato di agitazione e da tre giorni anche in sciopero, non avendo percepito lo ...Prima l’annuncio del nuovo allenatore, poi le conferme della rosa. Lo United Pomezia si appresta a vivere una nuova ed entusiasmante stagione in B1, dopo i play-off sfiorati in quella appena terminata ...Senza stipendio i lavoratori della piattaforma logistica di Risparmio Casa di via della Siderurgia, Santa Palomba a Pomezia, e da tre giorni anche in sciopero. Da due mesi non ricevono i loro soldi. L ...