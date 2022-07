Polvere di stelle per Gedi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gedi, shopping nei social: conquistato il 30% di Stardust Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 34 L’ad Scanavino: “Non è un’operazione finanziaria, ma industriale” Un’operazione pensata per andare ap escare in quella «enorme fetta di mercato che fruisce di informazione e intrattenimento di qualità sui social network». E questo, indicato dall’ad Gedi Maurizio Scanavino, rappresenta un novero che in particolare nella fascia di età fra i i5 e i 34 anni appare sempre più lontano dal mondo dell’editoria tradizionale. Ragione che lo rende il grande obiettivo. È così che il gruppo che fa capo alla Exor della famiglia Agnelli- Elkann ha deciso di fare shopping nel mondo dell’influencer marketing con l’entrata in Stardust. Gedi ha acquisito 1130% del capitale della società nata nel maggio del 2020 e che oggi può contare su 500 ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 6 luglio 2022), shopping nei social: conquistato il 30% di Stardust Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 34 L’ad Scanavino: “Non è un’operazione finanziaria, ma industriale” Un’operazione pensata per andare ap escare in quella «enorme fetta di mercato che fruisce di informazione e intrattenimento di qualità sui social network». E questo, indicato dall’adMaurizio Scanavino, rappresenta un novero che in particolare nella fascia di età fra i i5 e i 34 anni appare sempre più lontano dal mondo dell’editoria tradizionale. Ragione che lo rende il grande obiettivo. È così che il gruppo che fa capo alla Exor della famiglia Agnelli- Elkann ha deciso di fare shopping nel mondo dell’influencer marketing con l’entrata in Stardust.ha acquisito 1130% del capitale della società nata nel maggio del 2020 e che oggi può contare su 500 ...

