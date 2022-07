PNRR, completata la selezione per formazione elenco di idonei all’assunzione: i profili cercati (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – completata la selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato per diversi profili professionali, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113. A darne notizia è l’assessora al Personale, Carmen Coppola. “Il Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza – spiega l’assessora Coppola – è un’occasione importante, tra le altre, per rafforzare gli organici delle Pubbliche Amministrazioni. L’Amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella, tra le prime in Italia, ha deciso di avvalersi della di formare graduatorie di personale utile nel caso di ammissione al finanziamento dei progetti presentati e in corso di valutazione. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –lapubblica, per titoli ed esame, per ladi undia tempo determinato per diversiprofessionali, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113. A darne notizia è l’assessora al Personale, Carmen Coppola. “Il Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza – spiega l’assessora Coppola – è un’occasione importante, tra le altre, per rafforzare gli organici delle Pubbliche Amministrazioni. L’Amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella, tra le prime in Italia, ha deciso di avvalersi della di formare graduatorie di personale utile nel caso di ammissione al finanziamento dei progetti presentati e in corso di valutazione. ...

TV7Benevento : PNRR, completata la selezione per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato per diver… - Agenparl : [SPAM] PNRR, completata la selezione per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato pe… -