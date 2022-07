Pirelli - Pneumatici "Made in Italy" per l'Aston Martin DBX707 (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'Aston Martin DBX707 monta Pneumatici prodotti in Italia dalla Pirelli e appositamente sviluppati per la Suv di Gaydon, accreditata di 707 cavalli e 900 Nm di coppia. In particolare, gli ingegneri della multinazionale della Bicocca hanno creato nuove gomme "su misura" oltre a quelle da 22 pollici della DBX: si tratta di speciali Pirelli P Zero con una misura 285/35R23 per l'asse anteriore e 325/30R23 per il posteriore. Mescola speciale. La mescola del battistrada è derivata da quella delle granturismo della Casa britannica ma, per sostenere al meglio la Suv è stata ideata una particolare geometria delle tele della struttura con l'obiettivo di aumentare la rigidità sul fianco. Inoltre, per migliorare la risposta di sterzata e incrementare la velocità in curva, è stato elevato il ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'montaprodotti in Italia dallae appositamente sviluppati per la Suv di Gaydon, accreditata di 707 cavalli e 900 Nm di coppia. In particolare, gli ingegneri della multinazionale della Bicocca hanno creato nuove gomme "su misura" oltre a quelle da 22 pollici della DBX: si tratta di specialiP Zero con una misura 285/35R23 per l'asse anteriore e 325/30R23 per il posteriore. Mescola speciale. La mescola del battistrada è derivata da quella delle granturismo della Casa britannica ma, per sostenere al meglio la Suv è stata ideata una particolare geometria delle tele della struttura con l'obiettivo di aumentare la rigidità sul fianco. Inoltre, per migliorare la risposta di sterzata e incrementare la velocità in curva, è stato elevato il ...

