Piacenza in Lombardia? La 'svista' del ministero dell'Istruzione (Di mercoledì 6 luglio 2022) La geografia , si sa, non è una materia che a tutti va a genio. Ma quando l' errore è commesso dal ministero dell'Istruzione in persona, forse qualche alunno si sentirà un po' sollevato. In un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 luglio 2022) La geografia , si sa, non è una materia che a tutti va a genio. Ma quando l' errore è commesso dalin persona, forse qualche alunno si sentirà un po' sollevato. In un ...

Pubblicità

Piacenza_Online : Quando rimandato a settembre dovrebbe essere il Ministero dell’Istruzione. In un documento del Miur Piacenza viene… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Nuovo imbarazzo per il ministero dell’Istruzione: in un documento interno, strafalcioni come 'Abbruzzo' o Piacenza coll… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: Nuovo imbarazzo per il ministero dell’Istruzione: in un documento interno, strafalcioni come 'Abbruzzo' o Piacenza coll… - cvlvofficial : Ma dove vogliamo andare??? 'Ministero dell'Istruzione'!!! ??????? ...e pure l'Abbruzzo! Mancava Cattanzaro in Sicigli… - serenel14278447 : ??'L’ERRORE Piacenza in Lombardia? La “svista” del ministero dell’Istruzione in un documento ufficiale di Valentina… -