Petagna-Monza | c’è una novità nella trattativa | lo ha fatto Galliani

Il calciomercato del Napoli si è aperto con gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, ma la società partenopea avrà bisogno di vendere prima di poter effettuare nuovi acquisti. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Napoli è quello di Andrea Petagna. Petagna, acquistato nel 2020 dalla Spal per essere utilizzato come vice Osimhen, a causa dei numerosi infortuni del nigeriano, ha disputato anche diverse partite dal primo minuto: le presenze totali sono 68 con 9 gol all'attivo. Le sue prestazioni non sono state sempre esaltanti, anche se sono diversi i gol pesanti che sono valsi la vittoria al Napoli: due su tutti quelli decisivi contro Genoa e Sampdoria nella passata stagione. Andrea Petagna (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il Napoli, la cui fluidità del gioco dipende molto dal ...

