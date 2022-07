Petagna al Monza, l’agente: “C’è amore con Galliani” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Andrea Petagna piace al Monza di Sivio Berlusconi e Adriano Galliani, l’agente Beppe Riso conferma l’interesse del cub lombardo. Le ultime novità di calciomercato sul Napoli e Petagna vengono date da Nicolò Schira che su twitter fa sapere che il “Monza sta spingendo per provare a prendere Petagna dal Napoli, la trattativa è in corso“. Sulla notizia di mercato è intervenuto anche Beppe Riso, con parole che sembrano strizzare fortemente l’occhio al Monza: “Tra di loro c’è un amore, Galliani l’ha preso a 14 anni, si amano da un bel po’ di tempo“. Monza sfida il Torino per Petagna Petagna è finito anche nel mirino del Torino, ma la società brianzola sembra essere quella ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Andreapiace aldi Sivio Berlusconi e AdrianoBeppe Riso conferma l’interesse del cub lombardo. Le ultime novità di calciomercato sul Napoli evengono date da Nicolò Schira che su twitter fa sapere che il “sta spingendo per provare a prenderedal Napoli, la trattativa è in corso“. Sulla notizia di mercato è intervenuto anche Beppe Riso, con parole che sembrano strizzare fortemente l’occhio al: “Tra di loro c’è unl’ha preso a 14 anni, si amano da un bel po’ di tempo“.sfida il Torino perè finito anche nel mirino del Torino, ma la società brianzola sembra essere quella ...

