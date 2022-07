Pesto di basilico consigliato dai nutrizionisti: senza olio né sale. Sole 65 Kcal (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Pesto è una ricetta di antica tradizione ligure nata nell’ottocento che però ha molte varianti nate nel corso del tempo. Una di queste è la versione light che vi proponiamo oggi e che potete fare a casa vostra in pochissimo tempo. Sfizioso e delicato potete usarlo per condire la pasta ogni volta che lo desiderate. Pesto di basilico consigliato dai nutrizionisti. Ingredienti: 210 gr di pasta 50 gr di parmigiano reggiano 1 manciata abbondante di foglie di basilico fresco 1 cucchiaino di pinoli 1 spicchio d’aglio 200 gr di feta Preparazione Prima di tutto mettete a bollire l’acqua per la pasta e nell’attesa iniziate la preparazione del vostro Pesto light. Con l’aiuto di un mixer tritate lo spicchio d’aglio, la feta a pezzettini, i pinoli, il parmigiano e tutto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilè una ricetta di antica tradizione ligure nata nell’ottocento che però ha molte varianti nate nel corso del tempo. Una di queste è la versione light che vi proponiamo oggi e che potete fare a casa vostra in pochissimo tempo. Sfizioso e delicato potete usarlo per condire la pasta ogni volta che lo desiderate.didai. Ingredienti: 210 gr di pasta 50 gr di parmigiano reggiano 1 manciata abbondante di foglie difresco 1 cucchiaino di pinoli 1 spicchio d’aglio 200 gr di feta Preparazione Prima di tutto mettete a bollire l’acqua per la pasta e nell’attesa iniziate la preparazione del vostrolight. Con l’aiuto di un mixer tritate lo spicchio d’aglio, la feta a pezzettini, i pinoli, il parmigiano e tutto ...

Pubblicità

taetaesevrthg : sapete cosa dice il basilico alla pasta? adesso ti pesto. - asiufazio : il pesto di basilico fa schifo - _Arimoon88 : @Truciolo_Roll Io modestamente con il basilico ci faccio un pesto stellare ?????? - amicacatoblepa : Il pesto classico basilico pinoli aglio fa schifo - sulsitodisimone : RT @ssm_ale: #Aglio ottimo raccolto, ##fagiolini ok, #basilico bello, ma non profumato come quello #Ligure ?? #Pesto si fa quel che si può ??… -