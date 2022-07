Pessina firma con Monza | ' è cerchio che si chiude'

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Matteohato il contratto che lo riporterà al. "Il mio ritorno aè una cosa che volevamo tutti, io, la società e i tifosi. Per un ragazzo che ha fatto dieci anni nel...

Tutti i miei amici che vanno in curva a Monza mi hanno già scritto, sarà bello giocare per la squadra della mia città", ha concluso. . 6 luglio 2022Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, intervenuto a margine delladi Matteosul contratto con il club brianzolo. "La fascia da capitano non è pronta, è già ...Le dichiarazioni dell'agente Beppe Riso sulla situazione dei suoi assistiti dopo la firma col Monza di Pessina ...Matteo Pessina ha firmato il contratto che lo riporterà al Monza. "Il mio ritorno a Monza è una cosa che volevamo tutti, io, la società e i tifosi. (ANSA) ...