Pernigotti | colpo di scena | ecco il piano di rilancio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Al ministero dello Sviluppo economico si svolge, in videoconferenza, il Tavolo. Partecipano la proprietà, con Ahmet Toksoz e il nuovo a.d. dell’azienda, Gokhan Inceoglu. Con loro i rappresentanti delle Regioni Piemonte e Lombardia, il Comune di Novi Ligure e i sindacati. Il coordinatore della struttura per le crisi d’impresa del Mise, Luca Annibaletti, chiede alla società di spiegare come intende garantire la continuità produttiva dello stabilimento piemontese e la tutela dei lavoratori. La proprietà dell’azienda informa di aver sospeso le trattative con i potenziali investitori e di voler avviare undiinvestendo proprie risorse. Viene chiesto che ildisia condiviso con le organizzazioni sindacali prima della riunione in programma l’11 luglio al ministero del ...