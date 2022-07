Perché la Cina conduce azioni di spionaggio contro la Difesa russa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sfruttare la guerra in Ucraina per mettere le mani su preziosi segreti industriali e militari? È questa l’ultima ipotesi avanzata da Check Point Research e che chiama in causa Cina e Russia, con quest’ultima nei panni della presunta parte offesa. Il team specializzato in analisi di Threat Intelligence facente capo a Check Point Software Technologies, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sfruttare la guerra in Ucraina per mettere le mani su preziosi segreti industriali e militari? È questa l’ultima ipotesi avanzata da Check Point Research e che chiama in causae Russia, con quest’ultima nei panni della presunta parte offesa. Il team specializzato in analisi di Threat Intelligence facente capo a Check Point Software Technologies, InsideOver.

Pubblicità

fattoquotidiano : Cina e Stati Uniti: due strategie diverse per neutralizzare WikiLeaks 'La rivoluzione di WikiLeaks': @SMaurizi rip… - AlexBazzaro : 25 anni di #HongKong alla Cina. Libertà soppressa, arresti e violenza. Perché il regime comunista di Pechino che pi… - Principe3001979 : RT @laviniaricci83: 'L'Europa è responsabile solo dell'8% di emissioni CO2, la maggioranza viene da Cina e India ma nessuno dice nulla. Per… - Perla19733917 : RT @marilenagasbar1: @ngiocoli Ma perché dovete dire cretinate come se tutti fossimo ebeti. Spiegate SENNÒ LO DOCUMENTO IO quanto ha invest… - ReynapopolZ : RT @marilenagasbar1: @ngiocoli Ma perché dovete dire cretinate come se tutti fossimo ebeti. Spiegate SENNÒ LO DOCUMENTO IO quanto ha invest… -