"Per mantenere la poltrona": Marco Travaglio demolito dall'ex grillino Giarrusso (Di mercoledì 6 luglio 2022) Prima ancora di Luigi Di Maio, un altro esponente di peso aveva deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle. Si tratta di Dino Giarrusso, che adesso che ha le “mani libere” può permettersi anche di criticare Marco Travaglio, che con il suo Fatto Quotidiano ormai detta la linea a Giuseppe Conte e a quello che resta dei grillini. “Per mesi - ha dichiarato Giarrusso - ho chiesto al M5s di uscire da questo governo, perché sta facendo delle cose che non sono compatibili con i valori del M5s. Quello che non capisco è perché Marco Travaglio, che stimo molto e che è molto influente su una parte di opinione pubblica italiana, continui a parlare della permanenza dei 5 Stelle nel governo Draghi come se dipendesse da una forza aliena e non da Conte. Caro Travaglio, è Conte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Prima ancora di Luigi Di Maio, un altro esponente di peso aveva deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle. Si tratta di Dino, che adesso che ha le “mani libere” può permettersi anche di criticare, che con il suo Fatto Quotidiano ormai detta la linea a Giuseppe Conte e a quello che resta dei grillini. “Per mesi - ha dichiarato- ho chiesto al M5s di uscire da questo governo, perché sta facendo delle cose che non sono compatibili con i valori del M5s. Quello che non capisco è perché, che stimo molto e che è molto influente su una parte di opinione pubblica italiana, continui a parlare della permanenza dei 5 Stelle nel governo Draghi come se dipendesse da una forza aliena e non da Conte. Caro, è Conte ...

