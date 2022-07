Per la Giornata Mondiale del Bacio, tutti i benefici secondo l'esperto (Di mercoledì 6 luglio 2022) Spesso sottovalutato, in realtà il Bacio è fondamentale nella conoscenza tra due persone. Come molti studi hanno dimostrato, rappresenta l’entrare in contatto con la persona desiderata sia a livello fisico che mentale, oltre a comunicare come progredirà una relazione sentimentale «Si tende a dare più importanza all’atto sessuale che al Bacio, commettendo però un errore» spiega Oscar Miotti psicoterapeuta e sessuologo EMDR. tutti i benefici del Bacio guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Spesso sottovalutato, in realtà ilè fondamentale nella conoscenza tra due persone. Come molti studi hanno dimostrato, rappresenta l’entrare in contatto con la persona desiderata sia a livello fisico che mentale, oltre a comunicare come progredirà una relazione sentimentale «Si tende a dare più importanza all’atto sessuale che al, commettendo però un errore» spiega Oscar Miotti psicoterapeuta e sessuologo EMDR.delguarda le foto Leggi anche ...

enpaonlus : Una bella occasione di incontro per dire NO all’abbandono! ?@lazampa? @zampa_qua ?@24zampe? ?@Teso4zampe? - DiscoveryItalia : Debutto al top per #TailorMade #chihalastoffa che si afferma come il titolo più visto su @discoveryplusIT nella gio… - IAIonline : Wrapping up la giornata di oggi! Ci vediamo domani 9:30 sempre a Palazzo Madama a Torino per la seconda giornata de… - clelialino1 : @mgra2016 buongiorno Maria Grazia, una bella giornata per te, un abbraccio ?????? - Rebeka80721106 : RT @Rebeka80721106: @RobertaDalPra @DavLucia @SalaLettura @bralella09 @sorridicncausa @Mercurimc @Unavoltanera @672Cilia @Sensibilia8 @dg_o… -