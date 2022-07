Per il secondo giorno di fila ci sono stati più di 100mila nuovi casi Covid (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. sono 107.786 i nuovi casi di Covid registrati mercoledì 6 luglio, contro i 132.274 di ieri ma soprattutto i 94.165 di una settimana fa. Superata, quindi, quota centomila contagi, per il secondo giorno consecutivo. I tamponi sono 380.035 (ieri 464.732) con un tasso di positività che scende leggermente dal 28,5% al 28,4%. I nuovi decessi sono 72 (ieri 94). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.770. In aumento le ospedalizzazioni: due in più le terapie intensive (ieri +20) che diventano così 325 in tutto con 43 ingressi del giorno. E 217 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +355) per un totale di 8.220, il 22esimo ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia.107.786 idiregistrati mercoledì 6 luglio, contro i 132.274 di ieri ma soprattutto i 94.165 di una settimana fa. Superata, quindi, quota centomila contagi, per ilconsecutivo. I tamponi380.035 (ieri 464.732) con un tasso di positività che scende leggermente dal 28,5% al 28,4%. Idecessi72 (ieri 94). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.770. In aumento le ospedalizzazioni: due in più le terapie intensive (ieri +20) che diventano così 325 in tutto con 43 ingressi del. E 217 in piùi ricoveri ordinari (ieri +355) per un totale di 8.220, il 22esimo ...

