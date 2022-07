Per Conte la crisi di governo è solo rinviata: «A Draghi nessuna rassicurazione: su Di Maio ha taciuto. Vogliamo risposte entro fine mese» (Di mercoledì 6 luglio 2022) La crisi di governo dal fronte M5s sarebbe solo rinviata, ma non del tutto scongiurata. Dopo il faccia a faccia di oltre un’ora a palazzo Chigi con Mario Draghi, la posizione di Giuseppe Conte torna a mettere in guardia il premier sulla permanenza del Movimento nel governo a proposito della quale il leader M5s ha ribadito di non «aver dato rassicurazioni». Al premier insomma non è stata data «nessuna cambiale in bianco». Conte ha ribadito che «la comunità a gran voce mi chiede di portare il M5s fuori. Il futuro della nostra collaborazione è nelle risposte che avremo». Draghi ha assicurato di valutare le richieste presentate nel documento grillino, riservandosi di dare una risposta in tempi brevi. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ladidal fronte M5s sarebbe, ma non del tutto scongiurata. Dopo il faccia a faccia di oltre un’ora a palazzo Chigi con Mario, la posizione di Giuseppetorna a mettere in guardia il premier sulla permanenza del Movimento nela proposito della quale il leader M5s ha ribadito di non «aver dato rassicurazioni». Al premier insomma non è stata data «cambiale in bianco».ha ribadito che «la comunità a gran voce mi chiede di portare il M5s fuori. Il futuro della nostra collaborazione è nelleche avremo».ha assicurato di valutare le richieste presentate nel documento grillino, riservandosi di dare una risposta in tempi brevi. ...

Pubblicità

MatteoRichetti : Essere in disaccordo su alleanza di governo che avete fatto con Conte e 5S, o sul prendere soldi da un efferato dit… - Agenzia_Ansa : FLASH | Conte: 'Restiamo al governo ma serve discontinuità. Subito intervento per lavoratori e imprese, intervenire su cuneo'. #ANSA - dellorco85 : Comunque si parla tanto di populismo, ma alla fine della fiera è #Conte che ha portato nel dibattito pubblico temi… - brius : RT @gloquenzi: Dice Conte che il termovalorizzatore 'non è nella tradizione del Movimento 5 Stelle'. In effetti discariche, cassonetti pie… - Mirarch3 : RT @FabioBeatrice: Oramai è certo. Gente come Conte , Grillo , Dibba ecc fanno rimpiangere i politici della prima repubblica . Fanno verame… -