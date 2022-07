"Pensioni e marchette, come hai ridotto il M5s": Di Battista massacra Giuseppe Conte (Di mercoledì 6 luglio 2022) Certo, dopo l'atteso incontro con Mario Draghi, Giuseppe Conte ha mostrato il pugno. Ha parlato dei nove punti presentati dal M5s al governo, ha aggiunto di non aver firmato alcuna cambiale, ha mostrato il suo disappunto per la fiducia posta sul Dl Aiuti. Eppure, la sensazione, è che quella dell'avvocato del popolo assomigli a una resa. Si resta al governo, lo ha confermato, pur aggiungendo che tutto può accadere. Eppure la sostanza è quella: niente crisi, i grillini ancora in maggioranza. E Alessandro Di Battista, l'ex grillino urlatore seriale, non ha perso tempo per sparare contro il suo ex partito. Quel partito in cui ha detto di essere pronto a rientrare nel caso in cui uscisse dall'esecutivo e archiviasse la premiership di Mario Draghi (pronto a rientrare soprattutto ora, senza Luigi Di Maio, recentemente andato per la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Certo, dopo l'atteso incontro con Mario Draghi,ha mostrato il pugno. Ha parlato dei nove punti presentati dal M5s al governo, ha aggiunto di non aver firmato alcuna cambiale, ha mostrato il suo disappunto per la fiducia posta sul Dl Aiuti. Eppure, la sensazione, è che quella dell'avvocato del popolo assomigli a una resa. Si resta al governo, lo ha confermato, pur aggiungendo che tutto può accadere. Eppure la sostanza è quella: niente crisi, i grillini ancora in maggioranza. E Alessandro Di, l'ex grillino urlatore seriale, non ha perso tempo per sparare contro il suo ex partito. Quel partito in cui ha detto di essere pronto a rientrare nel caso in cui uscisse dall'esecutivo e archiviasse la premiership di Mario Draghi (pronto a rientrare soprattutto ora, senza Luigi Di Maio, recentemente andato per la sua ...

