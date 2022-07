Pd: Marcucci, 'Conte? No veti ma serve chiarezza' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Conte non potrà continuare a lungo a tirare a campare. Dovrà prendere una decisione e conosce perfettamente il programma del Pd. Non ci sono veti ad hoc per lui, al M5S chiediamo solo chiarezza sul percorso". Così il senatore Pd Andrea Marcucci in un'intervista a Formiche.net “È naturale che il Pd condivida l'esigenza di fare tutto il possibile per aiutare cittadini ed imprese alle prese con aumenti delle spese veramente insopportabile. Draghi è al lavoro anche su questi fronti. La vera dead line immagino sia tra ottobre/novembre- continua- in vista della legge di bilancio". "Conte, entro quella data, deciderà il suo futuro. Il Pd non potrà farsi trovare impreparato, consiglio di iniziare a parlare concretamente con Calenda, Renzi, l'ottimo sindaco di Milano Sala, l'ottimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “non potrà continuare a lungo a tirare a campare. Dovrà prendere una decisione e conosce perfettamente il programma del Pd. Non ci sonoad hoc per lui, al M5S chiediamo solosul percorso". Così il senatore Pd Andreain un'intervista a Formiche.net “È naturale che il Pd condivida l'esigenza di fare tutto il possibile per aiutare cittadini ed imprese alle prese con aumenti delle spese veramente insopportabile. Draghi è al lavoro anche su questi fronti. La vera dead line immagino sia tra ottobre/novembre- continua- in vista della legge di bilancio". ", entro quella data, deciderà il suo futuro. Il Pd non potrà farsi trovare impreparato, consiglio di iniziare a parlare concretamente con Calenda, Renzi, l'ottimo sindaco di Milano Sala, l'ottimo ...

Pubblicità

fabcet : @P_M_1960 A questo punto e’ l’unica via possibile, il M5S di Conte svolta a sx perdendo un po del vecchio noioso po… - AndreaMarcucci : Conte non potrà tirare a campare per sempre. Consiglio a Letta di parlare per tempo con Sala, Renzi, Calenda, Gori,… - tomcol_ : RT @AndreaMarcucci: Discontinuità? Giuseppe Conte si ricorda di far parte di un governo istituzionale? #M5S. La mia intervista a @fanpage h… - zazoomblog : Conte non può tirare a campare per sempre. E il Pd guardi ai moderati. Parla Marcucci - #Conte #tirare #campare… - SenatoriPD : RT @AndreaMarcucci: Discontinuità? Giuseppe Conte si ricorda di far parte di un governo istituzionale? #M5S. La mia intervista a @fanpage h… -