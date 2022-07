Paura sul volo EasyJet Londra-Maiorca per un allarme bomba: l’aereo viene scortato dai caccia dell’aeronautica spagnola (Di mercoledì 6 luglio 2022) Momenti di panico per un falso allarme sul volo EasyJet Londra-Minorca. La presenza di una presunta bomba ha costretto la Guardia Civile spagnola a ricorrere ai protocolli di emergenza e sicurezza. Un caccia dell’aeronautica iberica ha così scortato l’aereo civile in fase di atterraggio e, compiute le dovute indagini da parte dei militari, il timore è stato dimostrato infondato. L’allarme, che ha suscitato nei passeggeri un connubio di Paura e curiosità, è stato lanciato da un gruppo di giovani con un messaggio sui social e il volo, decollato alle 13.40, è atterrato a Minorca con mezz’ora di ritardo rispetto alle previsioni. La Guardia Civil ha poi controllato i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Momenti di panico per un falsosul-Minorca. La presenza di una presuntaha costretto la Guardia Civilea ricorrere ai protocolli di emergenza e sicurezza. Uniberica ha cosìcivile in fase di atterraggio e, compiute le dovute indagini da parte dei militari, il timore è stato dimostrato infondato. L’, che ha suscitato nei passeggeri un connubio die curiosità, è stato lanciato da un gruppo di giovani con un messaggio sui social e il, decollato alle 13.40, è atterrato a Minorca con mezz’ora di ritardo rispetto alle previsioni. La Guardia Civil ha poi controllato i ...

