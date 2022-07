(Di mercoledì 6 luglio 2022) Archiviata la scorpacciata delle specialità individuali e delle coppie, è tempo di danza a Ponte di Legno, località lombarda che sta ospitando questa settimana glidi. In tal senso non è mancato certamente lo spettacolostyle dellaDance, segmento che ha riservato alcune, clamorose sorprese. In campo maschile a posizionarsi al comando provvisorio della classifica è stato Giovanni Piccolantonio, artefice del miglior punteggio tecnico; il bolognese ha convito la giuria sciorinando qualità nei quattro elementi del layout, ben eseguendo il pattern inaugurale di rhythm roll, premiato con una sfilza di +2 e +1, e raccogliendo il massimo del livello sia nei travelling che ...

Pubblicità

mascalzonesbt : Pattinaggio Artistico: Kevin Bovara vince i Campionati Italiani Federali nella categoria Juniores -… - lanuovariviera : Pattinaggio Artistico, Kevin Bovara vince i Campionati Italiani Federali nella categoria Juniores - zazoomblog : Pattinaggio artistico a rotelle Italian Roller Games 2022: Rebecca Tarlazzi Regina del singolo femminile Liberatore… - kikierchia : finalmente il 15 luglio ho la visita al braccio. in breve, quando avevo 12 anni durante un allenamento di pattinagg… - ___livia95___ : Per coincidenza, Sarah è nata entro 5 mesi dalla leggenda del pattinaggio artistico Nicole Bobek, nello stesso anno… -

OA Sport

Di giorno, in programma diverse attività: skate, boxe,, con la collaborazione delle ... "La tettoia Nervi è stata realizzata con un cromatismo che permette un intervento- ...In particolare, i lavori prevedono il recupero della pista dicon il rifacimento della pavimentazione ed uno spazio centrale adatto a un campo da hockey e aled un ... Pattinaggio artistico a rotelle, Italian Roller Games 2022: che sfide nella Solo Dance! Testoni, Nuti e Artoni si giocano l'oro Non c’è occasione migliore dei World Games dal 7 al 17 luglio per scoprire le mete perfette negli Stati Uniti per i veri appassionati di sport ...Rebecca Tarlazzi e Alessandro Liberaratore inondano di bellezza Ponte Di Legno, località teatro questa settimana dei Campionati Italiani 2022 di pattinaggio artistico a rotelle, evento inserito all'in ...