Parlamento, cade l’alibi del vitalizio. Ma se il M5S uscirà nessuno farà la prima mossa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Salva la pensione, formalmente la scadenza è al 23 settembre. Ma questo non inciderà su Palazzo Chigi perché, spiega un esponente dem, «nessun partito di maggioranza ha la forza di mandare a casa Draghi anzitempo» Leggi su corriere (Di mercoledì 6 luglio 2022) Salva la pensione, formalmente la snza è al 23 settembre. Ma questo non inciderà su Palazzo Chigi perché, spiega un esponente dem, «nessun partito di maggioranza ha la forza di mandare a casa Draghi anzitempo»

