Paragone dalla parte dei tassisti: "Così Draghi svende la nostra economia" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Hanno chiesto ripetutamente di essere ricevuti e ascoltati, hanno chiesto un confronto con il governo. La risposta è stata prima indifferenza, poi un discusso incontro «segreto» fra Mario Draghi e il Ceo di Uber poco prima dell'arrivo in aula del Ddl concorrenza. Uno schiaffo morale, e non solo, alla categoria dei tassisti, che il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto evitare. Ma ormai è sempre più palese che la priorità di Draghi è quella di smantellare l'economia del Paese e di svendere alle multinazionali interi settori. Basti pensare all'applicazione della Bolkenstein sulle concessioni balneari, che ha già prodotto l'acquisto di migliaia di ettari di coste triestine da parte della Red Bull. Ora è la volta del comparto dei taxi, e io voglio dire chiaramente che sto con i ...

