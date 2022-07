Papa | Vatican News | ha già aperto ad incarichi donne in Chiesa

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La notizia cheFrancesco, così come annunciato in una intervista all'agenzia Reuters, per la prima volta, nominerà dueal Dicastero che aiuta il Pontefice nella scelta dei pastori diocesani,...

Un po' si apre in questo modo",News ha stilato una sorta di elenco di donne che già operano in posti di responsabilità con l'attuale pontificato."Francesco ha ricordato che l'anno ...Definizioni che sovrappone ad Alessandro De Carolis, giornalista vaticanista diNews, ... direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, che ha citatoLuciani, ... Dottrina della Fede, il Papa nomina il nuovo sottosegretario Roma, 6 lug. (askanews) - La notizia che Papa Francesco, così come annunciato in una intervista all'agenzia Reuters, per la prima volta, nominerà ...Città del Vaticano - Procede a ritmo di lumaca l'ingresso delle donne ai vertici della curia. A seguito della raffica di critiche che sono giunte ultimamente a ...