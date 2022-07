Papa Francesco, l’annuncio: per la prima volta nella storia vaticana due donne vaglieranno le nomine dei nuovi vescovi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Due donne vaglieranno le nomine dei nuovi vescovi. Lo ha annunciato Papa Francesco nell’intervista rilasciata al vaticanista dell’agenzia Reuters, Philip Pullella, nella quale ha anche smentito di pensare alle dimissioni, di avere un cancro, ribadendo la sua volontà di andare in Russia e Ucraina per sancire la pace tra i due Paesi in guerra. Sul ruolo delle donne nella Curia romana, Bergoglio ha spiegato: “Io sono aperto che si dia l’occasione. Adesso il Governatorato ha una vicegovernatrice… Adesso, nel Dicastero per i vescovi, nella commissione per eleggere i vescovi, andranno due donne per la prima volta. Un po’ si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dueledei. Lo ha annunciatonell’intervista rilasciata al vaticanista dell’agenzia Reuters, Philip Pullella,quale ha anche smentito di pensare alle dimissioni, di avere un cancro, ribadendo la sua volontà di andare in Russia e Ucraina per sancire la pace tra i due Paesi in guerra. Sul ruolo delleCuria romana, Bergoglio ha spiegato: “Io sono aperto che si dia l’occasione. Adesso il Governatorato ha una vicegovernatrice… Adesso, nel Dicastero per icommissione per eleggere i, andranno dueper la. Un po’ si ...

