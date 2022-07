Panico a Repubblica, lo scienziato: “Il clima? Occhio all’attività solare” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Noi ce lo immaginiamo così il redattore di Repubblica: con le mani ai capelli, incapaci di decidere se cestinare l’intervista o pubblicarla lo stesso. Ormai le pagine sono assegnate, gli ingombri pure. In fondo basta fare un titolo incomprensibile e il gioco è fatto. “Sos clima. Nel mondo sempre più disastri, ora gli scettici dovrebbero tacere”. E giù un lungo elenco di disgrazie climatiche: gli incendi in Grecia, l’alluvione in Germania, le inondazioni in Bangladesh, la siccità in Ungheria, i cicloni in Cina e via dicendo. La colpa, ça va sans dire, è tutta dell’uomo, brutto cattivo e puzzone che sporca, inquina e devasta. I grandi media portano avanti questa battaglia ormai da giorni. La tragedia della Marmolada? Colpa di chi tiene il condizionatore acceso. La siccità? Colpa del buco nell’ozono, quindi delle auto a motore ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Noi ce lo immaginiamo così il redattore di: con le mani ai capelli, incapaci di decidere se cestinare l’intervista o pubblicarla lo stesso. Ormai le pagine sono assegnate, gli ingombri pure. In fondo basta fare un titolo incomprensibile e il gioco è fatto. “Sos. Nel mondo sempre più disastri, ora gli scettici dovrebbero tacere”. E giù un lungo elenco di disgrazietiche: gli incendi in Grecia, l’alluvione in Germania, le inondazioni in Bangladesh, la siccità in Ungheria, i cicloni in Cina e via dicendo. La colpa, ça va sans dire, è tutta dell’uomo, brutto cattivo e puzzone che sporca, inquina e devasta. I grandi media portano avanti questa battaglia ormai da giorni. La tragedia della Marmolada? Colpa di chi tiene il condizionatore acceso. La siccità? Colpa del buco nell’ozono, quindi delle auto a motore ...

