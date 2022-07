Palloni aerostatici | la nuova arma Usa contro i missili di Mosca

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Pentagono starebbe pensando di sperimentare gli aerostati anche in ambito militare per intercettare eventuali minaccestiche intercontinentali

Come riporta il quotidiano americano 'Politico', il Pentagono starebbe pensando di utilizzare questi dispositivi per tracciare i razzi di ultima generazione di Pechino e Mosca. Secondo quanto riportato dal sito Politico, il Pentagono sta lavorando a sviluppare palloni aerostatici per intercettare eventuali minacce missilistiche intercontinentali. Secondo Politico, negli ultimi due anni il Pentagono ha speso circa 3,8 milioni di dollari in progetti relativi agli aerostati.