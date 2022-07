Pallanuoto femminile, la Napoli nuoto perde a Rapallo: sfuma il sogno promozione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa lottato la Napoli nuoto per tre tempi, partendo bene e mantenendo la tranquillità necessaria. Poi, nell’ultimo quarto le flegree non sono riuscite a tenere a bada la veemenza della squadra di casa che ha vinto. sfuma il sogno promozione per le azzurre di Barbara Damiani a cui va dato il merito di aver centrato le finali play off. Un risultato storico e come esordiente per il sodalizio flegreo. Napoli paga i troppi errori commessi e il non aver approfittato delle tante superiorità numeriche avute. Ma tutto ciò si può spiegare anche con la tensione che c’era in acqua per la posta in palio molto alta. Le azzurre partono bene e dopo tre minuti sono in vantaggio per 0-3 grazie alla doppietta della De Magistris e al goal della Parisi. Rapallo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa lottato laper tre tempi, partendo bene e mantenendo la tranquillità necessaria. Poi, nell’ultimo quarto le flegree non sono riuscite a tenere a bada la veemenza della squadra di casa che ha vinto.ilper le azzurre di Barbara Damiani a cui va dato il merito di aver centrato le finali play off. Un risultato storico e come esordiente per il sodalizio flegreo.paga i troppi errori commessi e il non aver approfittato delle tante superiorità numeriche avute. Ma tutto ciò si può spiegare anche con la tensione che c’era in acqua per la posta in palio molto alta. Le azzurre partono bene e dopo tre minuti sono in vantaggio per 0-3 grazie alla doppietta della De Magistris e al goal della Parisi....

Pubblicità

antonellaa262 : Napoli Nuoto: stasera la squadra di Barbara Damiani (sconfitta al Pala Trincone in gara 1) vuole continuare il sogn… - zazoomblog : Serie A2 femminile di pallanuoto: stasera gara 2 della finale playoff per Napoli Nuoto - #Serie #femminile… - ottopagine : Pallanuoto, A2 femminile: Napoli gioca gara 2 a Rapallo #Napoli - CristoforoNolan : @AndreC198 Vabbè dai, credo che in Italia il calcio femminile sia meno seguito della pallanuoto... non è che si può… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto, Serie A2 femminile: Napoli Nuoto in gara-2 in casa della Pallanuoto Rapallo per continuare il sogno promozi… -