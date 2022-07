Pallamano: la Spagna vince il torneo femminile ai Giochi del Mediterraneo 2022: Croazia regolata 29-25 (Di mercoledì 6 luglio 2022) La nazionale femminile spagnola di Pallamano ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Del Mediterraneo 2022 di Orano (Algeria), sconfiggendo la Croazia con il risultato di 29-25 nell’ultima giornata di competizioni. Le iberiche hanno regolato le avversarie grazie a un’ottima prestazione nel primo tempo, concluso con un parziale di 17-13, premendo particolarmente l’acceleratore nelle battute iniziali grazie a un break di 4-0. Più combattuto invece il secondo periodo, terminato non a caso 12-12 e contrassegnato da un bel botta e risposta tra le due compagini, abili a frenarsi a vicenda. L’Italia ha vinto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo! Padrona incontrastata del Mare Nostrum per la quinta volta di fila! Con questo risultato sale quindi a 65 il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) La nazionalespagnola diha vinto la medaglia d’oro aiDeldi Orano (Algeria), sconfiggendo lacon il risultato di 29-25 nell’ultima giornata di competizioni. Le iberiche hanno regolato le avversarie grazie a un’ottima prestazione nel primo tempo, concluso con un parziale di 17-13, premendo particolarmente l’acceleratore nelle battute iniziali grazie a un break di 4-0. Più combattuto invece il secondo periodo, terminato non a caso 12-12 e contrassegnato da un bel botta e risposta tra le due compagini, abili a frenarsi a vicenda. L’Italia ha vinto il medagliere deidel! Padrona incontrastata del Mare Nostrum per la quinta volta di fila! Con questo risultato sale quindi a 65 il ...

