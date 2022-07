Pallamano: la Spagna vince anche il torneo maschile ai Giochi Del Mediterraneo 2022. Vittoria di misura contro l’Egitoo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Giornata da incorniciare per la Pallamano spagnola. Dopo la Vittoria in campo femminile anche la Nazionale maschile ha trionfato ai Giochi del Mediterraneo 2022 nella Finale contro l’Egitto, imponendosi di “corto muso” con il risultato di 27-28. Una partita, come suggerisce il risultato, davvero combattutissima, in cui gli egiziani hanno dato fortemente filo da torcere agli avversari, tanto da concludere il primo tempo sul 16-13, vantaggio maturato soprattutto nelle battute finali della frazione. Ma nel secondo tempo la Spagna sale in cattedra e, nei primi dieci minuti, recupera lo svantaggio, dando vita a un avvincente testa a testa che si concluderà soltanto a due minuti dal fischio finale con il super goal di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Giornata da incorniciare per laspagnola. Dopo lain campo femminilela Nazionaleha trionfato aidelnella Finalel’Egitto, imponendosi di “corto muso” con il risultato di 27-28. Una partita, come suggerisce il risultato, davvero combattutissima, in cui gli egiziani hanno dato fortemente filo da torcere agli avversari, tanto da concludere il primo tempo sul 16-13, vantaggio maturato soprattutto nelle battute finali della frazione. Ma nel secondo tempo lasale in cattedra e, nei primi dieci minuti, recupera lo svantaggio, dando vita a un avnte testa a testa che si concluderà soltanto a due minuti dal fischio finale con il super goal di ...

Pubblicità

Handballfan8 : RT @Aguardabalonman: Pallamano. Nuovo innesto per la Jomi Salerno, arriva Nazaret - Aguardabalonman : Pallamano. Nuovo innesto per la Jomi Salerno, arriva Nazaret - NunzioMarrazzo : Pallamano. Nuovo innesto per la Jomi Salerno, dalla Spagna arriva Nazaret ????? #JomiSalerno, #Nazaret, #Pallamano,… -