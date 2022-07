(Di mercoledì 6 luglio 2022) Un amore finito diventa un incubo di persecuzioni senza fine. Tanto da far finire al pronto soccorso per stress emotivo la vittima, dopo mesi di minacce e pedinamenti. Solo l'arresto ha posto fine ...

Un amore finito diventa un incubo di persecuzioni senza fine. Tanto da far finire al pronto soccorso per stress emotivo la vittima, dopo mesi di minacce e pedinamenti. Solo l'arresto ha posto fine ...Un amore finito diventa un incubo di persecuzioni senza fine. Tanto da far finire al pronto soccorso per stress emotivo la vittima, dopo mesi di minacce e pedinamenti. Solo l'arresto ha posto fine ... Pakistano ricatta il suo ex: «Racconto la nostra storia gay contraria all'Islam». E gli brucia l'auto