"Pace in terra", nuovo ciclo di film in onda su Tv2000 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dal 7 luglio ogni giovedì in prima serata, si inizia con 'The monuments men' di George Clooney con Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett ROMA – 'Pace in terra' è il nuovo ciclo di film di Tv2000. Dieci titoli di registi di fama internazionale che hanno scelto di raccontare la guerra, attraverso la storia e la vita dei protagonisti che in varie epoche hanno vissuto le atrocità dei conflitti in tutto il mondo. Da George Clooney ad Alberto Sordi. E poi Meg Ryan, Tom Hanks, Robin Williams, Franco Zeffirelli, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Sono solo alcuni dei grandi nomi della filmografia proposta da Tv2000 per il giovedì sera. Si inizia giovedì 7 luglio con il film The monuments men, diretto e interpretato da George Clooney ...

