Opera Taxi | l’opera lirica invade le strade di Centocelle

A Centocelle e dintorni arriva Opera Taxi, una iniziativa che dal 16 al 19 luglio invaderà le strade del Municipio V di Roma grazie ad un Taxi con un'auto radio invadente, una cantante lirica esuberante e un pianista con il suo toy-piano. LEGGI ANCHE :– Weekend a Roma, gli eventi da non perdere Centocelle: dal 16 al 19 luglio le strade del Municipio V di Roma saranno invase da Opera Taxi, un'iniziativa originale de La Città Ideale volta ad invadere le strade della Capitale con la lirica del compositore Francesco Leineri e della mezzosoprano Clara La Licata a bordo di un inedito Taxi.

