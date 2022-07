Onorato: ‘Ryder Cup grande opportunità, renderà più amara la rinuncia alle Olimpiadi’ (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Credo che l’appuntamento della Ryder Cup renderà ancora più amara la rinuncia alle Olimpiadi del 2024. Avremmo unito un ‘filotto’ pazzesco: gli europei di nuoto, la Ryder Cup, gli europei di atletica leggera, le Olimpiadi e il Giubileo. Ricordo quella negatività strisciante che ha portato in basso la nostra città, oggi pensiamo alle cose positive. Roma ha una vocazione, è nel suo Dna, qualunque evento organizzato nella capitale ha una valenza globale”. Lo ha affermato l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, durante il meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio. “La Ryder Cup sarà una grande opportunità per la nostra città, un grande ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Credo che l’appuntamento della Ryder Cupancora piùlaOlimpiadi del 2024. Avremmo unito un ‘filotto’ pazzesco: gli europei di nuoto, la Ryder Cup, gli europei di atletica leggera, le Olimpiadi e il Giubileo. Ricordo quella negatività strisciante che ha portato in basso la nostra città, oggi pensiamocose positive. Roma ha una vocazione, è nel suo Dna, qualunque evento organizzato nella capitale ha una valenza globale”. Lo ha affermato l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro, durante il meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio. “La Ryder Cup sarà unaper la nostra città, un...

