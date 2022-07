Omicidio Ciatti, (solo) 15 anni al ceceno: Il padre di Niccolò: 'Una vergogna' (Di mercoledì 6 luglio 2022) - Ira del papà del ragazzo toscano contro i giudici spagnoli che hanno inflitto il minimo della pena al killer del figlio ucciso nell'agosto del 2017 a Lloret del Mar dopo un pestaggio in ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 luglio 2022) - Ira del papà del ragazzo toscano contro i giudici spagnoli che hanno inflitto il minimo della pena al killer del figlio ucciso nell'agosto del 2017 a Lloret del Mar dopo un pestaggio in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per l'omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in discoteca, è stato… - arrigoarrighi : @sbonaccini Giustizia e fatta. Non per Niccolò Ciatti ucciso in circostanze analoghe in Spagna. - chiarabarbagli : RT @Peppe2379: Ma come si fa a dare il minimo della pena per l'omicidio di #Ciatti? Vorrei domandare al giudice spagnolo se fosse stato suo… - Peppe2379 : Ma come si fa a dare il minimo della pena per l'omicidio di #Ciatti? Vorrei domandare al giudice spagnolo se fosse… - MariluP85 : RT @chilhavistorai3: Niccolò Ciatti: Giudice spagnolo fissa a 15 anni pena per Rassoul Bissoultanov, condannato il 3 giugno, in primo grado… -