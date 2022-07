Omicidio Attanasio: Ros in Congo per interrogare 5 arrestati (Di mercoledì 6 luglio 2022) Su delega della Procura di Roma e in collaborazione della Farnesina, i carabinieri del Ros sono da oggi in missione in Congo per interrogare i cinque soggetti arrestati dalle autorità locale per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Su delega della Procura di Roma e in collaborazione della Farnesina, i carabinieri del Ros sono da oggi in missione inperi cinque soggettidalle autorità locale per l'...

Pubblicità

la_kuzzo : RT @LaStampa: Omicidio Attanasio: Ros in Congo per interrogare i cinque arrestati - PaulEfambejr : RT @LaStampa: Omicidio Attanasio: Ros in Congo per interrogare i cinque arrestati - LaStampa : Omicidio Attanasio: Ros in Congo per interrogare i cinque arrestati - mattinodipadova : Omicidio Attanasio: Ros in Congo per interrogare i cinque arrestati - il_piccolo : Omicidio Attanasio: Ros in Congo per interrogare i cinque arrestati -