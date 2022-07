Nuovo giallo sulla morte di Ilaria Alpi: ucciso il somalo condannato e incarcerato per 17 anni e poi assolto (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ rimasto ucciso da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto a Mogadiscio il miliziano somalo Omar Hashi Hassan, condannato a 26 anni e poi assolto dalla Corte d’Appello di Perugia per l’omicidio della giornalista della Rai Ilaria Alpi e dell’operatore tv Milan Hrovatin del 20 marzo 1994. A riportare la notizia è un tweet del sito di notizie somalo Garowe Online.ù Ilaria Alpi e l’ingiustizia detenzione del somalo Hassan venne rilasciato nel 2016, dopo aver scontato 17 anni di carcere in Italia: per l’ingiusta detenzione la Corte d’Appello di Perugia dispose un risarcimento di tre milioni e 181mila euro. “Ho perso 17 anni della mia vita in carcere da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ rimastoda una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto a Mogadiscio il milizianoOmar Hashi Hassan,a 26e poidalla Corte d’Appello di Perugia per l’omicidio della giornalista della Raie dell’operatore tv Milan Hrovatin del 20 marzo 1994. A riportare la notizia è un tweet del sito di notizieGarowe Online.ùe l’ingiustizia detenzione delHassan venne rilasciato nel 2016, dopo aver scontato 17di carcere in Italia: per l’ingiusta detenzione la Corte d’Appello di Perugia dispose un risarcimento di tre milioni e 181mila euro. “Ho perso 17della mia vita in carcere da ...

