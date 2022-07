Nuove collezioni calzature Nice Footwear FW 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nice Footwear ha presentato le sue Nuove collezioni calzature Fall – Winter 2022 dei brand G-Star Raw, Avirex, Ellesse, Kronos e Conte of Florence. La linea FW22 di G-Star Raw è ampia e variegata, declinata in cinque temi: Raw, Denim, Military, Industrial e Prouvé. La palette colori varia tra toni scuri e nuance military, dettagli in denim, monocromo in stile “industrial”, con toni chiari e neutri. Interessanti anche i particolari inediti come i dettagli arancio brillante – chiaro riferimento al mondo dell’arte – e le suole trasparenti a contrasto. Per la linea donna, è il modello KAFEY quello che ha riscosso più successo: uno stivaletto alto con suola platform, dotato di fascino e stile. Per la collezione uomo emerge ATTACC, sneaker all’avanguardia, prestante e dinamica, il cui nome ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 luglio 2022)ha presentato le sueFall – Winterdei brand G-Star Raw, Avirex, Ellesse, Kronos e Conte of Florence. La linea FW22 di G-Star Raw è ampia e variegata, declinata in cinque temi: Raw, Denim, Military, Industrial e Prouvé. La palette colori varia tra toni scuri e nuance military, dettagli in denim, monocromo in stile “industrial”, con toni chiari e neutri. Interessanti anche i particolari inediti come i dettagli arancio brillante – chiaro riferimento al mondo dell’arte – e le suole trasparenti a contrasto. Per la linea donna, è il modello KAFEY quello che ha riscosso più successo: uno stivaletto alto con suola platform, dotato di fascino e stile. Per la collezione uomo emerge ATTACC, sneaker all’avanguardia, prestante e dinamica, il cui nome ...

