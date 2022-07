Nuova USB crittografata XTS-AES di Kingston (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Kingston ha annunciato la nuovissima unità USB crittografata XTS-AES con backup automatico da USB su cloud La Kingston Digital Europe Co LLP, è un’affiliata di memorie flash di Kingston Technology Company, Inc. (qui per maggiori informazioni sull’azienda), leader mondiale nei prodotti di memoria e soluzioni tecnologiche. Quest’oggi, ha annunciato il rilascio dell’unità flash USB IronKey Locker+ 50 (LP50). Questa, fornisce sicurezza di livello consumer con AES crittografia hardware in modalità XTS per la protezione da BadUSB con firmware firmato digitalmente e attacchi con password Brute Force. Kingston IronKey Locker+ 50 offre multi-password, amministratore e utente, opzione con modalità Complessa o Passphrase. La modalità complessa consente password da 6 a 16 caratteri utilizzando 3 set di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 6 luglio 2022) Laha annunciato la nuovissima unità USBXTS-AES con backup automatico da USB su cloud LaDigital Europe Co LLP, è un’affiliata di memorie flash diTechnology Company, Inc. (qui per maggiori informazioni sull’azienda), leader mondiale nei prodotti di memoria e soluzioni tecnologiche. Quest’oggi, ha annunciato il rilascio dell’unità flash USB IronKey Locker+ 50 (LP50). Questa, fornisce sicurezza di livello consumer con AES crittografia hardware in modalità XTS per la protezione da BadUSB con firmware firmato digitalmente e attacchi con password Brute Force.IronKey Locker+ 50 offre multi-password, amministratore e utente, opzione con modalità Complessa o Passphrase. La modalità complessa consente password da 6 a 16 caratteri utilizzando 3 set di ...

