NUDI PER LA VITA | IL CAST DEL NUOVO VIP SHOW DI RAI2 CONDOTTO DA MARA MAIONCHI

Arriva su Rai 2, in prima serata da settembre con MARA MAIONCHI, "NUDI per la VITA", un inedito docu-reality in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport. NUDI PER LA VITA: UN INNO ALLA PREVENZIONE NUDI per la VITA nasce con una "mission": sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, l'esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo per affrontare senza timore gli screening medici che possono salvarti la VITA. Una mini serie emozionante, provocatoria, spettacolare, divertente e molto coraggiosa che vedrà alla guida di questi gruppi MARA MAIONCHI.

