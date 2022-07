Novità nail art ringiovanenti estate 2022 | unghie giallo lime di Gilda Ambrosio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Leart di questadevono essere tutte molto originali e quindi si devono scegliere delle tonalità di tendenza. Ad esempio si può prendere ispirazione dache ha sfoggiato una manicurefluo. Inoltre si può realizzare anche laart nude portata ultimamente da Jennifer Lopez. Quindi adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le manicure di tendenza. TendenzeartUltimamenteha realizzato unaartfluo. Più precisamente quest'ultimo è stato scelto nella versione pastello. La nuance in questione ...

Pubblicità

... con foto di manicure eart estive da cui prendere ispirazione . L'argomento è ciò che fa per ... @thehotblend La grandetra i colori di smalti estate 2022 sono i colori pastello neon , ...L'ultima tinta arrivata dal mondo delleArt è davvero una grandee sta conquistando un enorme numero di donne e ragazze. Non solo una famosissima bevanda Impossibile non averlo già notato ...