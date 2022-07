“Non ti permettere più”. Mercedesz Henger, l’ex mette tutto in piazza e lei esplode (Di mercoledì 6 luglio 2022) Durante la permanenza all’Isola dei Famosi di Mercedesz Henger il suo ex fidanzato Lucas Peracchi ha fatto dei commenti sull’aspetto fisico della naufraga, rimarcando quanto fosse poco allenata da quando si erano lasciati. In queste ore, è arrivata la risposta della figlia di Eva Henger: tuttavia per capire bene come sono andate le cose, bisogna fare un passo indietro a un mese fa. I naufraghi – compresa Mercedesz Henger – erano in Honduras e mancavano tre settimane alla finale. Un giorno un utente sui social ha chiesto a Lucas Peracchi: “Come la vedi fisicamente Mercedesz?”. l’ex tronista di Uomini e Donne non si è di certo tirato indietro. Al contrario, ha messo a paragone una foto della sua ex fidanzata all’epoca della loro frequentazione e una foto attuale: “Qui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Durante la permanenza all’Isola dei Famosi diil suo ex fidanzato Lucas Peracchi ha fatto dei commenti sull’aspetto fisico della naufraga, rimarcando quanto fosse poco allenata da quando si erano lasciati. In queste ore, è arrivata la risposta della figlia di Eva: tuttavia per capire bene come sono andate le cose, bisogna fare un passo indietro a un mese fa. I naufraghi – compresa– erano in Honduras e mancavano tre settimane alla finale. Un giorno un utente sui social ha chiesto a Lucas Peracchi: “Come la vedi fisicamente?”.tronista di Uomini e Donne non si è di certo tirato indietro. Al contrario, ha messo a paragone una foto della sua ex fidanzata all’epoca della loro frequentazione e una foto attuale: “Qui ...

