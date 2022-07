Non solo Angelina Jolie, riprese in Italia anche per “Dune 2” e Charlize Theron (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ancora una volta, il nostro Paese è il centro nevralgico delle produzioni hollywoodiane: l’Italia ospita le riprese di diversi titoli. Oltre al già annunciato Without Blood, che segna il ritorno di Angelina Jolie dietro la macchina da presa, altri lungometraggi e divi approdano su suolo nostrano. Il legame tra l’Italia e il cinema è sempre stato connotato da grande intensità. Già negli anni precedenti, l’industria hollywoodiana ha reso delle sue incursioni nel bel Paese dei veri e propri cult. Si vedano, ad esempio, Vacanze romane di William Wyler, con Audrey Hepburn e Gregory Peck, o l’imponente Cleopatra di Joseph L. Mankiewicz, con Elizabeth Taylor e Richard Burton, girato in parte tra Roma e Ischia. Ora, l’Italia è tornata a ospitare diverse produzioni, tra cui il già annunciato ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ancora una volta, il nostro Paese è il centro nevralgico delle produzioni hollywoodiane: l’ospita ledi diversi titoli. Oltre al già annunciato Without Blood, che segna il ritorno didietro la macchina da presa, altri lungometraggi e divi approdano su suolo nostrano. Il legame tra l’e il cinema è sempre stato connotato da grande intensità. Già negli anni precedenti, l’industria hollywoodiana ha reso delle sue incursioni nel bel Paese dei veri e propri cult. Si vedano, ad esempio, Vacanze romane di William Wyler, con Audrey Hepburn e Gregory Peck, o l’imponente Cleopatra di Joseph L. Mankiewicz, con Elizabeth Taylor e Richard Burton, girato in parte tra Roma e Ischia. Ora, l’è tornata a ospitare diverse produzioni, tra cui il già annunciato ...

borghi_claudio : Questa non l'avevate vista, vero? Il nuovo bellissimo regolamento UE che prevede un bel gps nella tua macchina che… - fattoquotidiano : 'Assange non è solo': intervista a @StellaMoris1 - AlbertoBagnai : I conti in rosso (per una volta non solo i nostri), su #goofynomics: - anima_brigante : Qui in paese si è reinfettata una bimba che aveva avuto il covid solo 3 mesi fa... TRE MESI FA. Io mi sparo. Non c'è una fine - Marshall_92_ : @frango0o Da me è successo solo una volta un episodio del genere, nel 2015, uno dei primi arrivati col barcone. Poi… -