"Non lo assicuro". Conte e la frase sfuggita davanti alle telecamere: clamoroso scoop di La7 | Guarda (Di mercoledì 6 luglio 2022) scoop di La7. Durante In Onda, nella puntata di mercoledì 6 luglio, Concita De Gregrio e David Parenzo mandano quanto detto da Giuseppe Conte finito l'incontro con Mario Draghi. Il motivo? Il leader del Movimento 5 Stelle smentisce le fonti di Palazzo Chigi sul sostegno dei grillini al governo: "Non posso assicurare il sostegno, quindi quanto detto non corrisponde al vero". Una vera e propria bomba politica. E ancora: "Dalle risposte del premier capiremo se sostenere o meno l'esecutivo, le risposte saranno determinanti". D'altronde l'ex presidente del Consiglio aveva già ammesso: "A Draghi ho consegnato un documento, a nome di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. Abbiamo maturato un forte disagio politico, siamo disponibili a condividere la responsabilità di governo in modo leale e costruttivo, ma occorre una forte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022)di La7. Durante In Onda, nella puntata di mercoledì 6 luglio, Concita De Gregrio e David Parenzo mandano quanto detto da Giuseppefinito l'incontro con Mario Draghi. Il motivo? Il leader del Movimento 5 Stelle smentisce le fonti di Palazzo Chigi sul sostegno dei grillini al governo: "Non posso assicurare il sostegno, quindi quanto detto non corrisponde al vero". Una vera e propria bomba politica. E ancora: "Drisposte del premier capiremo se sostenere o meno l'esecutivo, le risposte saranno determinanti". D'altronde l'ex presidente del Consiglio aveva già ammesso: "A Draghi ho consegnato un documento, a nome di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. Abbiamo maturato un forte disagio politico, siamo disponibili a condividere la responsabilità di governo in modo leale e costruttivo, ma occorre una forte ...

Lazio: l'Arsenal non molla Milinkovic L'Arsenal non molla Sergej Milinkovic-Savic: lo assicura la stampa britannica, secondo cui i Gunners preparano un nuovo affondo per il centrocampista della Lazio. M5S, Conte: "Sostegno a governo Non l'ho assicurato" (Adnkronos) – "Non sono in condizione di assicurare come prima cosa il sostegno, ho detto invece che ci sono delle richieste molto chiare e dalle risposte che valuteremo". Così lasciando la sede del M ... L'Arsenal non molla Sergej Milinkovic-Savic: lo assicura la stampa britannica, secondo cui i Gunners preparano un nuovo affondo per il centrocampista della Lazio.(Adnkronos) – "Non sono in condizione di assicurare come prima cosa il sostegno, ho detto invece che ci sono delle richieste molto chiare e dalle risposte che valuteremo". Così lasciando la sede del M ...