“Non c’è due senza tre!”: messaggio pazzesco per Ilary Blasi, vuole tornare subito in Honduras (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’appello alla conduttrice Ilary Blasi non passa in sordina: la protagonista dell’ultima Isola è intenzionata a tornare. Ilary Blasi (fonte youtube)L’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” ha riservato al pubblico diversi iconici personaggi del mondo dello spettacolo. Gli spettatori si sono infatti affezionati particolarmente a Nicolas Vaporidis, Edoardo e Guendalina Tavassi e alla spumeggiante soubrette Carmen Di Pietro. Proprio quest’ultima non esclude un ritorno bomba nel format di Canale 5, e lo dichiara a chiare lettere in un’intervista al magazine “Superguida Tv”. Ilary Blasi ha già le candidate perfette, gran ritorno in vista per Carmen Di Pietro Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (fonte youtube)La showgirl Carmen Di Pietro, a differenza ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’appello alla conduttricenon passa in sordina: la protagonista dell’ultima Isola è intenzionata a(fonte youtube)L’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” ha riservato al pubblico diversi iconici personaggi del mondo dello spettacolo. Gli spettatori si sono infatti affezionati particolarmente a Nicolas Vaporidis, Edoardo e Guendalina Tavassi e alla spumeggiante soubrette Carmen Di Pietro. Proprio quest’ultima non esclude un ritorno bomba nel format di Canale 5, e lo dichiara a chiare lettere in un’intervista al magazine “Superguida Tv”.ha già le candidate perfette, gran ritorno in vista per Carmen Di Pietro Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (fonte youtube)La showgirl Carmen Di Pietro, a differenza ...

Pubblicità

borghi_claudio : Mentre i Parlamentari depotenziati e tagliati si azzuffano come i polli di Renzo, nelle poltrone che contano davver… - DantiNicola : .@CarloCalenda bene gli studi, ma oggi al Parlamento Europeo abbiamo votato su #tassonomia per impedire di bloccare… - borghi_claudio : Oggi la spazzatura quotidiana è particolarmente ingombrante, diciamo a livello cassonetti di Roma... Il premio va a… - gispedicato : RT @LaDemonologa: 'Ma c'era l'aborto clandestino', sì, ma raramente un medico lo avrebbe consigliato, in secondo luogo non c'era la tecnolo… - changbinetto : se ne parla poco di questo aspetto ma vi giuro l’amicizia che hanno skz io non l’ho mai vista da nessuna parte perc… -