“Non andare alla Juve”, ma Zaniolo non risponde all’appello dei tifosi. Dybala al suo posto nella Roma? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nicolò Zaniolo è sempre più vicino alla Juventus: il suo passaggio sembra ormai imminente anche se il club bianconero non ha ancora fatto un’offerta concreta. Nel frattempo, i tifosi giallorossi allarmati dalla situazione hanno chiesto all’attaccante di non trasferirsi all’uscita da Trigoria. Il classe 1999, però, è rimasto in silenzio e l’imbarazzo nei confronti dei propri supporter era evidente. Questo sentimento è emerso fin dal primo giorno di raduno: accompagnato dal padre, Zaniolo ha evitato di fermarsi all’entrata sollevando le prime polemiche. Dopo i test atletici, all’uscita, ha ripiegato fermandosi, ma è rimasto impassibile di fronte a chi li chiedeva di rimanere. Tra le frasi più significative pronunciate dai tifosi: “Nico non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nicolòè sempre più vicinontus: il suo passaggio sembra ormai imminente anche se il club bianconero non ha ancora fatto un’offerta concreta. Nel frattempo, igiallorossirmati dsituazione hanno chiesto all’attaccante di non trasferirsi all’uscita da Trigoria. Il classe 1999, però, è rimasto in silenzio e l’imbarazzo nei confronti dei propri supporter era evidente. Questo sentimento è emerso fin dal primo giorno di raduno: accompagnato dal padre,ha evitato di fermarsi all’entrata sollevando le prime polemiche. Dopo i test atletici, all’uscita, ha ripiegato fermandosi, ma è rimasto impassibile di fronte a chi li chiedeva di rimanere. Tra le frasi più significative pronunciate dai: “Nico non ...

