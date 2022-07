Nicole Kidman, Dua Lipa e Kim Kardashian sfilano per la Couture di Balenciaga (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alla sua seconda sfilata Haute Couture per Balenciaga, la collezione autunno inverno 2022-23, Demna punta su un casting spettacolare. Non solo Bella Hadid e Naomi Campbell in versione regina delle tenebre. Modelle per un giorno: Dua Lipa (che non è nuova al mondo della moda, in passerella anche per la primavera estate 2022 di Versace), Kim Kardashian (anche volto delle ultime campagne della maison) e sopratutto Nicole Kidman vestita d’argento, nuova protagonista nell’entourage stellare del direttore creativo, che riconferma la sua passione per le attrici algide (l’altra è Isabelle Huppert, più volte interprete delle collezioni della maison nei lookbok e sul red carpet). Leggi su amica (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alla sua seconda sfilata Hauteper, la collezione autunno inverno 2022-23, Demna punta su un casting spettacolare. Non solo Bella Hadid e Naomi Campbell in versione regina delle tenebre. Modelle per un giorno: Dua(che non è nuova al mondo della moda, in passerella anche per la primavera estate 2022 di Versace), Kim(anche volto delle ultime campagne della maison) e sopratuttovestita d’argento, nuova protagonista nell’entourage stellare del direttore creativo, che riconferma la sua passione per le attrici algide (l’altra è Isabelle Huppert, più volte interprete delle collezioni della maison nei lookbok e sul red carpet).

