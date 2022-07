Nella première di Blue Bloods 13 un gradito ritorno alla cena di famiglia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Blue Bloods 13 debutterà con un gradito ritorno il prossimo 7 ottobre su CBS negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà solo nel palinsesto 2023/2024. Il longevo poliziesco incentrato sulla famiglia Reagan, capitanata dall’ex marine Frank interpretato da Tom Selleck, continua ad attirare telespettatori nonostante un fisiologico calo degli ascolti. E lo stesso Selleck, in occasione delle celebrazioni per il traguardo dei 250 episodi della serie, si è detto convinto che il format abbia ancora molto da dire. Blue Bloods 13 è stata confermata nel palinsesto autunnale di CBS e le riprese della stagione inizieranno a breve. Siobhan Byrne O’Connor, storico membro della squadra di sceneggiatori e produttori esecutivi di Blue Bloods sin ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)13 debutterà con unil prossimo 7 ottobre su CBS negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà solo nel palinsesto 2023/2024. Il longevo poliziesco incentrato sullaReagan, capitanata dall’ex marine Frank interpretato da Tom Selleck, continua ad attirare telespettatori nonostante un fisiologico calo degli ascolti. E lo stesso Selleck, in occasione delle celebrazioni per il traguardo dei 250 episodi della serie, si è detto convinto che il format abbia ancora molto da dire.13 è stata confermata nel palinsesto autunnale di CBS e le riprese della stagione inizieranno a breve. Siobhan Byrne O’Connor, storico membro della squadra di sceneggiatori e produttori esecutivi disin ...

