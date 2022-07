'Ndrangheta: estradato boss Morabito, ritenuto uno dei massimi broker del narcotraffico (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Le indagini che hanno portato all'arresto e all'estradizione di Rocco Morabito, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri. Morabito, arrestato in forza di un provvedimento restrittivo della Procura Generale di Reggio Calabria diretta dal Gerardo Dominijanni, deve scontare una pena definitiva a 30 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L'arrestato, considerato uno dei massimi broker del narcotraffico internazionale, era inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del 'programma speciale di ricerca' del Ministero dell'Interno. Morabito, legato da vincoli di parentela con il noto esponente di vertice della ‘Ndrangheta Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Le indagini che hanno portato all'arresto e all'estradizione di Rocco, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta da Giovanni Bombardieri., arrestato in forza di un provvedimento restrittivo della Procura Generale di Reggio Calabria diretta dal Gerardo Dominijanni, deve scontare una pena definitiva a 30 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L'arrestato, considerato uno deidelinternazionale, era inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del 'programma speciale di ricerca' del Ministero dell'Interno., legato da vincoli di parentela con il noto esponente di vertice della ‘Giuseppe ...

