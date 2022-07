Napoli, turista tedesco derubato e aggredito al rione Sanità, l’appello di Nicolai: “Era l’orologio regalato da mia nonna, aiutatemi” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Vi prego aiutatemi a ritrovare l’orologio rubato al rione Sanità a Napoli” è l’appello di Nicolai, turista tedesco di 47 anni. Un appello accorato quello dell’uomo che ha sporto regolarmente denuncia alla caserma dei carabinieri Napoli-Stella. Il fatto è accaduto nella giornata del 5 giugno 2022, quando Nicolai stava fotografando un’edicola votiva di Padre Pio all’incrocio tra via Nicandro e Via Antonio Via Antonio Villari nel rione Sanità. “Sono molto interessato a questo tipo di sculture, mi affascinano molto quelle presenti a Napoli, città che amo ed in cui sono venuto più volte. Però mentre stavo scattando la foto sono stato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Vi pregoa ritrovarerubato al” èdidi 47 anni. Un appello accorato quello dell’uomo che ha sporto regolarmente denuncia alla caserma dei carabinieri-Stella. Il fatto è accaduto nella giornata del 5 giugno 2022, quandostava fotografando un’edicola votiva di Padre Pio all’incrocio tra via Nicandro e Via Antonio Via Antonio Villari nel. “Sono molto interessato a questo tipo di sculture, mi affascinano molto quelle presenti a, città che amo ed in cui sono venuto più volte. Però mentre stavo scattando la foto sono stato ...

Pubblicità

napolipiucom : Napoli, turista tedesco derubato e aggredito al rione Sanità, l'appello di Nicolai: 'Era l'orologio regalato da mia… - bvrbietvrici : No ma comunque bello che io e il mio ragazzo stavamo pensando di andare a Napoli a fare una gitarella assieme e mi… - Walparis7Walter : @fiftycb Sono di Napoli… emigrante e non turista…?? - cronachecampane : Capri, recuperata la salma del turista americano scomparso #campania #capri #caprituristascomparso #cronaca #Napoli - cronachecampane : Napoli, turista 'scippata' in via Duomo: ladro bloccato e consegnato alla polizia #arresto #cellulare #furto #ladro -